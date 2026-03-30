FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|ATX Prime-Performance im Blick
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30.03.2026 12:27:07
Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Mittag schwächer
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 2 606,62 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,050 Prozent auf 2 617,41 Punkte an der Kurstafel, nach 2 618,72 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 601,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 618,28 Punkten lag.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der ATX Prime mit 2 840,18 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 644,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 097,75 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 1,94 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 3,57 Prozent auf 2,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,28 Prozent auf 36,20 EUR), PORR (+ 2,52 Prozent auf 34,55 EUR), Verbund (+ 2,44 Prozent auf 65,20 EUR) und Frequentis (+ 2,23 Prozent auf 73,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Andritz (-4,25 Prozent auf 59,75 EUR), FACC (-3,01 Prozent auf 12,88 EUR), Lenzing (-2,83 Prozent auf 24,05 EUR), Raiffeisen (-2,68 Prozent auf 35,60 EUR) und voestalpine (-2,26 Prozent auf 37,24 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 115 744 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,403 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,92 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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