Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|ATX Prime-Performance im Fokus
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15.10.2026 09:28:51
Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,37 Prozent schwächer bei 3 205,78 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,031 Prozent auf 3 249,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 250,27 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 187,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 249,26 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,242 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der ATX Prime mit 3 311,48 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 183,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 331,68 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,60 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 2,25 Prozent auf 15,92 EUR), Semperit (+ 1,56 Prozent auf 19,50 EUR), Telekom Austria (+ 1,27 Prozent auf 8,80 EUR), CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR) und EVN (+ 0,84 Prozent auf 29,90 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-10,55 Prozent auf 179,80 EUR), Wolford (-7,34 Prozent auf 2,02 EUR), Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,47 EUR), Palfinger (-2,62 Prozent auf 26,00 EUR) und Raiffeisen (-2,39 Prozent auf 55,15 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 50 608 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,118 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,19 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,53 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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