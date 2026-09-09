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ATX Prime-Entwicklung 09.09.2026 17:58:52

Handel in Wien: ATX Prime sackt schlussendlich ab

Handel in Wien: ATX Prime sackt schlussendlich ab

Der ATX Prime gab zum Handelsende nach.

Am Mittwoch fiel der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 0,64 Prozent auf 3 368,58 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,022 Prozent auf 3 389,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 390,37 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 391,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 342,26 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,047 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 3 277,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 966,59 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 322,18 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 26,73 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 392,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 7,41 Prozent auf 2,32 EUR), Flughafen Wien (+ 1,54 Prozent auf 52,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,20 Prozent auf 169,20 EUR), OMV (+ 1,14 Prozent auf 70,85 EUR) und Verbund (+ 1,07 Prozent auf 61,65 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-4,44 Prozent auf 4,30 EUR), FACC (-3,16 Prozent auf 15,92 EUR), Palfinger (-2,93 Prozent auf 31,45 EUR), Wienerberger (-2,79 Prozent auf 18,83 EUR) und DO (-2,68 Prozent auf 200,00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 421 497 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 48,401 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,60 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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ATX Prime 3 368,58 -0,64%

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