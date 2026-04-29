Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|ATX Prime im Fokus
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29.04.2026 17:58:53
Handel in Wien: ATX Prime schließt in der Gewinnzone
Am Mittwoch sprang der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 0,83 Prozent auf 2 881,86 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 2 858,30 Punkte an der Kurstafel, nach 2 858,24 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 897,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 855,12 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 618,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 768,46 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 29.04.2025, bei 2 068,38 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,42 Prozent. Bei 2 953,91 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Andritz (+ 7,04 Prozent auf 73,00 EUR), voestalpine (+ 5,10 Prozent auf 43,28 EUR), Polytec (+ 4,63 Prozent auf 3,84 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,64 Prozent auf 91,10 EUR) und STRABAG SE (+ 2,56 Prozent auf 88,20 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Österreichische Post (-4,52 Prozent auf 31,65 EUR), Marinomed Biotech (-4,38 Prozent auf 13,10 EUR), Palfinger (-2,99 Prozent auf 35,65 EUR), EVN (-1,74 Prozent auf 28,25 EUR) und Vienna Insurance (-1,08 Prozent auf 64,20 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 291 824 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 38,957 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,04 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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