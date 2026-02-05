Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Index-Performance im Fokus
|
05.02.2026 15:59:20
Handel in Wien: ATX Prime schwächelt nachmittags
Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,51 Prozent auf 2 810,09 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,003 Prozent auf 2 853,14 Punkte an der Kurstafel, nach 2 853,22 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 853,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 799,19 Punkten.
ATX Prime auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,12 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 05.01.2026, einen Wert von 2 679,79 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 05.11.2025, den Wert von 2 378,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 897,17 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,72 Prozent. Bei 2 855,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Zählern.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 3,34 Prozent auf 13,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,98 Prozent auf 18,00 EUR), Addiko Bank (+ 1,17 Prozent auf 26,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,44 Prozent auf 33,95 EUR) und AMAG (+ 0,38 Prozent auf 26,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Frequentis (-3,80 Prozent auf 81,00 EUR), Raiffeisen (-3,75 Prozent auf 42,14 EUR), Warimpex (-3,54 Prozent auf 0,49 EUR), Polytec (-3,27 Prozent auf 4,14 EUR) und OMV (-3,21 Prozent auf 51,25 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 195 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 43,030 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Warimpex
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.02.26
|Verluste in Wien: So performt der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Wien: ATX Prime schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
05.02.26
|Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in Wien: ATX Prime schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
05.02.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Warimpex
|23.06.22
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|10.09.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|01.07.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|18.01.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|23.06.22
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|10.09.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|01.07.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|18.01.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|23.06.22
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|10.09.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|01.07.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|18.01.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|02.09.20
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|16.10.19
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|09.05.19
|Warimpex buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|06.06.17
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|28.02.17
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|26,60
|2,31%
|AMAG
|26,30
|0,00%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|16,05
|0,31%
|Erste Group Bank AG
|107,00
|1,13%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,10
|0,69%
|Frequentis
|84,40
|2,18%
|Marinomed Biotech AG
|17,60
|-1,68%
|OMV AG
|52,15
|1,07%
|Österreichische Post AG
|34,20
|0,59%
|Polytec
|4,20
|-0,94%
|Raiffeisen
|42,02
|1,20%
|Semperit AG Holding
|13,16
|0,77%
|Warimpex
|0,51
|3,67%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 813,77
|0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.