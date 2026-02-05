Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

<
Index-Performance im Fokus 05.02.2026 15:59:20

Handel in Wien: ATX Prime schwächelt nachmittags

Handel in Wien: ATX Prime schwächelt nachmittags

ATX Prime-Handel am Donnerstagnachmittag.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,51 Prozent auf 2 810,09 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,003 Prozent auf 2 853,14 Punkte an der Kurstafel, nach 2 853,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 853,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 799,19 Punkten.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,12 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 05.01.2026, einen Wert von 2 679,79 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 05.11.2025, den Wert von 2 378,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 897,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,72 Prozent. Bei 2 855,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 3,34 Prozent auf 13,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,98 Prozent auf 18,00 EUR), Addiko Bank (+ 1,17 Prozent auf 26,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,44 Prozent auf 33,95 EUR) und AMAG (+ 0,38 Prozent auf 26,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Frequentis (-3,80 Prozent auf 81,00 EUR), Raiffeisen (-3,75 Prozent auf 42,14 EUR), Warimpex (-3,54 Prozent auf 0,49 EUR), Polytec (-3,27 Prozent auf 4,14 EUR) und OMV (-3,21 Prozent auf 51,25 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 195 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 43,030 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

