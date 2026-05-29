Handel in Wien: ATX Prime steigt zum Handelsende

Am Freitag gewann der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,74 Prozent auf 3 039,39 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,044 Prozent stärker bei 2 988,82 Punkten, nach 2 987,50 Punkten am Vortag.

Bei 2 988,82 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 046,69 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 2,72 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 881,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 2 840,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, wurde der ATX Prime mit 2 220,56 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14,34 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3 046,69 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 7,67 Prozent auf 80,00 EUR), PORR (+ 5,88 Prozent auf 40,50 EUR), CPI Europe (+ 5,42 Prozent auf 15,96 EUR), Wolford (+ 5,38 Prozent auf 2,74 EUR) und FACC (+ 4,90 Prozent auf 17,54 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-4,45 Prozent auf 79,50 EUR), Addiko Bank (-2,21 Prozent auf 26,50 EUR), Lenzing (-0,63 Prozent auf 23,65 EUR), UBM Development (-0,57 Prozent auf 17,50 EUR) und Andritz (-0,51 Prozent auf 78,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 1 268 643 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,501 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Die ZUMTOBEL-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,42 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at