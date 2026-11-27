ATX Prime
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27.11.2026 17:59:07
Handel in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Zuschläge
Am Freitag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 1,88 Prozent höher bei 3 058,25 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 3 001,75 Punkte an der Kurstafel, nach 3 001,67 Punkten am Vortag.
Bei 3 080,89 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 001,69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,415 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 157,02 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 3 284,56 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 2 479,43 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,05 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Addiko Bank (+ 8,15 Prozent auf 25,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,91 Prozent auf 105,00 EUR), Wolford (+ 5,50 Prozent auf 2,30 EUR), BAWAG (+ 4,44 Prozent auf 152,90 EUR) und FACC (+ 4,05 Prozent auf 15,42 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Telekom Austria (-2,12 Prozent auf 8,32 EUR), ZUMTOBEL (-2,05 Prozent auf 3,83 EUR), Wienerberger (-1,97 Prozent auf 15,44 EUR), Rosenbauer (-1,11 Prozent auf 53,40 EUR) und Vienna Insurance (-1,11 Prozent auf 71,50 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 377 880 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,554 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|25,20
|8,15%
|AT & S (AT&S)
|105,00
|7,91%
|BAWAG
|152,90
|4,44%
|Erste Group Bank AG
|109,00
|1,40%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,35
|0,17%
|FACC AG
|15,42
|4,05%
|OMV AG
|67,90
|-0,15%
|Rosenbauer
|53,40
|-1,11%
|Telekom Austria AG
|8,32
|-2,12%
|Vienna Insurance
|71,50
|-1,11%
|Wienerberger AG
|15,44
|-1,97%
|Wolford AG
|2,30
|5,50%
|ZUMTOBEL AG
|3,83
|-2,05%
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