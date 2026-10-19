Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Montagshandels Verluste

Der ATX Prime bewegt sich am Montag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,94 Prozent leichter bei 3 189,50 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent schwächer bei 3 219,49 Punkten in den Handel, nach 3 219,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 219,73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 186,23 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 3 330,07 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 3 136,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 2 287,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,99 Prozent. Bei 3 448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Palfinger (+ 0,73 Prozent auf 27,45 EUR), Telekom Austria (+ 0,58 Prozent auf 8,65 EUR), OMV (+ 0,47 Prozent auf 74,10 EUR), Frequentis (+ 0,47 Prozent auf 64,20 EUR) und CA Immobilien (+ 0,46 Prozent auf 21,75 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-4,69 Prozent auf 0,47 EUR), Rosenbauer (-3,15 Prozent auf 61,40 EUR), BAWAG (-2,32 Prozent auf 164,40 EUR) und Polytec (-2,04 Prozent auf 5,76 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 22 142 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at