Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich leichter

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,50 Prozent tiefer bei 3 214,28 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,003 Prozent stärker bei 3 230,43 Punkten, nach 3 230,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 231,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 197,71 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 4,14 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 2 905,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wies der ATX Prime 2 694,74 Punkte auf. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 18.06.2025, mit 2 185,70 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,92 Prozent nach oben. Bei 3 231,82 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Warimpex (+ 7,54 Prozent auf 0,53 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,97 Prozent auf 222,50 EUR), Lenzing (+ 3,41 Prozent auf 28,80 EUR), Flughafen Wien (+ 2,22 Prozent auf 50,60 EUR) und Polytec (+ 0,89 Prozent auf 4,54 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil UNIQA Insurance (-4,92 Prozent auf 17,00 EUR), Wolford (-3,17 Prozent auf 2,44 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,99 Prozent auf 32,50 EUR), Marinomed Biotech (-2,65 Prozent auf 9,20 EUR) und voestalpine (-2,07 Prozent auf 45,44 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 107 542 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 44,084 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,08 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at