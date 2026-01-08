Frequentis Aktie

Frequentis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wiener Börse-Handel im Blick 08.01.2026 12:27:03

Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags schwächer

Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags schwächer

Der ATX Prime zeigt sich heute schwächer.

Um 12:09 Uhr gibt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,64 Prozent auf 2 671,70 Punkte nach. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 689,01 Punkte an der Kurstafel, nach 2 689,01 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 666,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 689,56 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 0,513 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Stand von 2 532,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, stand der ATX Prime bei 2 350,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 816,70 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 6,29 Prozent auf 3,38 EUR), Frequentis (+ 2,06 Prozent auf 79,40 EUR), UBM Development (+ 1,98 Prozent auf 20,60 EUR), DO (+ 1,45 Prozent auf 210,00 EUR) und Rosenbauer (+ 1,29 Prozent auf 47,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-6,88 Prozent auf 32,50 EUR), voestalpine (-2,82 Prozent auf 38,56 EUR), Lenzing (-2,25 Prozent auf 23,85 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,25 Prozent auf 95,70 EUR) und Telekom Austria (-1,97 Prozent auf 8,94 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 81 874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,622 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die Polytec-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,14 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Frequentis

mehr Nachrichten

Analysen zu Frequentis

mehr Analysen
20.08.25 Frequentis accumulate Erste Group Bank
26.05.25 Frequentis accumulate Erste Group Bank
08.05.25 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.25 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.25 Frequentis buy Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 32,25 -7,59% AT & S (AT&S)
DO & CO 209,50 1,21% DO & CO
Erste Group Bank AG 103,80 -0,10% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,25 -1,57% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 79,00 1,54% Frequentis
Lenzing AG 23,80 -2,46% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 95,50 -2,45% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 47,22 -0,38% OMV AG
Polytec 3,35 0,00% Polytec
Rosenbauer 46,50 0,22% Rosenbauer
Telekom Austria AG 9,01 -1,21% Telekom Austria AG
UBM Development AG 20,60 1,98% UBM Development AG
voestalpine AG 38,56 -2,82% voestalpine AG
Wolford AG 3,38 6,29% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 670,77 -0,68%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen