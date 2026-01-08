Frequentis Aktie
|Wiener Börse-Handel im Blick
|
08.01.2026 12:27:03
Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags schwächer
Um 12:09 Uhr gibt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,64 Prozent auf 2 671,70 Punkte nach. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 689,01 Punkte an der Kurstafel, nach 2 689,01 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 666,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 689,56 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 0,513 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Stand von 2 532,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, stand der ATX Prime bei 2 350,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 816,70 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 6,29 Prozent auf 3,38 EUR), Frequentis (+ 2,06 Prozent auf 79,40 EUR), UBM Development (+ 1,98 Prozent auf 20,60 EUR), DO (+ 1,45 Prozent auf 210,00 EUR) und Rosenbauer (+ 1,29 Prozent auf 47,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-6,88 Prozent auf 32,50 EUR), voestalpine (-2,82 Prozent auf 38,56 EUR), Lenzing (-2,25 Prozent auf 23,85 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,25 Prozent auf 95,70 EUR) und Telekom Austria (-1,97 Prozent auf 8,94 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 81 874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,622 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
Die Polytec-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,14 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Frequentis
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|26.05.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|08.05.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.25
|Frequentis buy
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|32,25
|-7,59%
|DO & CO
|209,50
|1,21%
|Erste Group Bank AG
|103,80
|-0,10%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,25
|-1,57%
|Frequentis
|79,00
|1,54%
|Lenzing AG
|23,80
|-2,46%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|95,50
|-2,45%
|OMV AG
|47,22
|-0,38%
|Polytec
|3,35
|0,00%
|Rosenbauer
|46,50
|0,22%
|Telekom Austria AG
|9,01
|-1,21%
|UBM Development AG
|20,60
|1,98%
|voestalpine AG
|38,56
|-2,82%
|Wolford AG
|3,38
|6,29%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 670,77
|-0,68%