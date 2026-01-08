Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags schwächer

Der ATX Prime zeigt sich heute schwächer.

Um 12:09 Uhr gibt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,64 Prozent auf 2 671,70 Punkte nach. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 689,01 Punkte an der Kurstafel, nach 2 689,01 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 666,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 689,56 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 0,513 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Stand von 2 532,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, stand der ATX Prime bei 2 350,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 816,70 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 6,29 Prozent auf 3,38 EUR), Frequentis (+ 2,06 Prozent auf 79,40 EUR), UBM Development (+ 1,98 Prozent auf 20,60 EUR), DO (+ 1,45 Prozent auf 210,00 EUR) und Rosenbauer (+ 1,29 Prozent auf 47,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-6,88 Prozent auf 32,50 EUR), voestalpine (-2,82 Prozent auf 38,56 EUR), Lenzing (-2,25 Prozent auf 23,85 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,25 Prozent auf 95,70 EUR) und Telekom Austria (-1,97 Prozent auf 8,94 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 81 874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,622 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die Polytec-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,14 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at