Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
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08.04.2026 17:58:35
Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich schlussendlich mit sattem Kursplus
Am Mittwoch tendierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 3,98 Prozent höher bei 2 806,02 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,109 Prozent schwächer bei 2 695,58 Punkten, nach 2 698,53 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 811,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 695,21 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 2 686,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der ATX Prime 2 689,00 Punkte auf. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 08.04.2025, mit 1 868,79 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,56 Prozent nach oben. Bei 2 907,38 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell DO (+ 14,58 Prozent auf 191,80 EUR), voestalpine (+ 10,80 Prozent auf 42,48 EUR), FACC (+ 10,77 Prozent auf 14,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 8,89 Prozent auf 63,70 EUR) und Palfinger (+ 8,00 Prozent auf 36,45 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil OMV (-4,40 Prozent auf 60,80 EUR), Verbund (-3,13 Prozent auf 65,00 EUR), Marinomed Biotech (-2,13 Prozent auf 13,80 EUR), EVN (-0,69 Prozent auf 28,85 EUR) und Wolford (+ 0,00 Prozent auf 2,84 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 648 756 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,549 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,28 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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