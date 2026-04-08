Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich schlussendlich mit sattem Kursplus

Der ATX Prime machte am Wochentag einen Sprung nach oben.

Am Mittwoch tendierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 3,98 Prozent höher bei 2 806,02 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,109 Prozent schwächer bei 2 695,58 Punkten, nach 2 698,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 811,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 695,21 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 2 686,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der ATX Prime 2 689,00 Punkte auf. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 08.04.2025, mit 1 868,79 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,56 Prozent nach oben. Bei 2 907,38 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell DO (+ 14,58 Prozent auf 191,80 EUR), voestalpine (+ 10,80 Prozent auf 42,48 EUR), FACC (+ 10,77 Prozent auf 14,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 8,89 Prozent auf 63,70 EUR) und Palfinger (+ 8,00 Prozent auf 36,45 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil OMV (-4,40 Prozent auf 60,80 EUR), Verbund (-3,13 Prozent auf 65,00 EUR), Marinomed Biotech (-2,13 Prozent auf 13,80 EUR), EVN (-0,69 Prozent auf 28,85 EUR) und Wolford (+ 0,00 Prozent auf 2,84 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 648 756 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,549 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,28 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at