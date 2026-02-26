Andritz Aktie

Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wiener Börse-Handel im Fokus 26.02.2026 17:59:00

Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Der ATX Prime schloss den Donnerstagshandel stabil ab.

Der ATX Prime ging nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 2 866,62 Punkten aus dem Handel. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 865,95 Punkten, nach 2 865,95 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 831,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 868,88 Zähler.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,657 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 26.01.2026, einen Stand von 2 742,68 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 26.11.2025, den Stand von 2 484,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 115,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,84 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 907,38 Punkte. 2 638,17 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 6,69 Prozent auf 15,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,39 Prozent auf 18,30 EUR), Frequentis (+ 3,06 Prozent auf 74,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,00 Prozent auf 97,00 EUR) und AMAG (+ 1,67 Prozent auf 30,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-3,18 Prozent auf 3,04 EUR), PORR (-2,12 Prozent auf 39,30 EUR), AT S (AT&S) (-1,72 Prozent auf 51,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,61 Prozent auf 36,75 EUR) und Polytec (-1,56 Prozent auf 3,78 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 458 445 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,001 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,86 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

mehr Nachrichten