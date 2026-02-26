Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Der ATX Prime ging nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 2 866,62 Punkten aus dem Handel. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 865,95 Punkten, nach 2 865,95 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 831,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 868,88 Zähler.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,657 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 26.01.2026, einen Stand von 2 742,68 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 26.11.2025, den Stand von 2 484,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 115,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,84 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 907,38 Punkte. 2 638,17 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 6,69 Prozent auf 15,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,39 Prozent auf 18,30 EUR), Frequentis (+ 3,06 Prozent auf 74,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,00 Prozent auf 97,00 EUR) und AMAG (+ 1,67 Prozent auf 30,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-3,18 Prozent auf 3,04 EUR), PORR (-2,12 Prozent auf 39,30 EUR), AT S (AT&S) (-1,72 Prozent auf 51,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,61 Prozent auf 36,75 EUR) und Polytec (-1,56 Prozent auf 3,78 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 458 445 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,001 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,86 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at