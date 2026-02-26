Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Das macht der ATX Prime heute.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,36 Prozent auf 2 855,65 Punkte zurück. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 865,95 Punkten, nach 2 865,95 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2 849,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 868,88 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 1,04 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 742,68 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, bei 2 484,71 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, bei 2 115,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,43 Prozent. Bei 2 907,38 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 1,71 Prozent auf 14,30 EUR), AMAG (+ 1,34 Prozent auf 30,30 EUR), Lenzing (+ 1,22 Prozent auf 24,95 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,84 Prozent auf 95,90 EUR) und DO (+ 0,68 Prozent auf 220,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Addiko Bank (-7,04 Prozent auf 25,10 EUR), Wolford (-5,73 Prozent auf 2,96 EUR), AT S (AT&S) (-1,72 Prozent auf 51,50 EUR), UBM Development (-1,27 Prozent auf 19,40 EUR) und Vienna Insurance (-1,21 Prozent auf 65,50 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 31 177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,001 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,86 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,75 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

