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Kursentwicklung im Fokus 12.05.2026 09:29:22

Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter

ATX Prime-Handel am Dienstag.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 1,13 Prozent tiefer bei 2 902,23 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 2 935,51 Punkte an der Kurstafel, nach 2 935,32 Punkten am Vortag.

Bei 2 898,80 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 935,61 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, stand der ATX Prime bei 2 877,67 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 12.02.2026, den Wert von 2 838,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der ATX Prime 2 210,83 Punkte auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,18 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit OMV (+ 1,25 Prozent auf 60,80 EUR), Österreichische Post (+ 0,64 Prozent auf 31,45 EUR), Flughafen Wien (+ 0,60 Prozent auf 50,20 EUR), STRABAG SE (+ 0,44 Prozent auf 92,20 EUR) und Telekom Austria (+ 0,30 Prozent auf 9,95 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Frequentis (-11,74 Prozent auf 72,90 EUR), Wolford (-6,71 Prozent auf 2,78 EUR), Wienerberger (-4,54 Prozent auf 23,96 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,11 Prozent auf 5,60 EUR) und AT S (AT&S) (-2,92 Prozent auf 99,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 14 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 38,394 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die ZUMTOBEL-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Erste Group Bank AG 96,95 0,36% Erste Group Bank AG
Flughafen Wien AG 48,50 -2,81% Flughafen Wien AG
Frequentis 68,90 -0,86% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 5,70 -1,04% Kapsch TrafficCom AG
OMV AG 61,15 0,91% OMV AG
Österreichische Post AG 30,80 -0,81% Österreichische Post AG
Raiffeisen 47,24 0,90% Raiffeisen
Rosenbauer 57,40 -3,04% Rosenbauer
STRABAG SE 92,70 0,54% STRABAG SE
Telekom Austria AG 10,00 1,01% Telekom Austria AG
Wienerberger AG 22,82 -4,44% Wienerberger AG
Wolford AG 2,90 16,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,49 0,29% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 2 909,21 0,62%

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