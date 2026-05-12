AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Kursentwicklung im Fokus
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12.05.2026 09:29:22
Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 1,13 Prozent tiefer bei 2 902,23 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 2 935,51 Punkte an der Kurstafel, nach 2 935,32 Punkten am Vortag.
Bei 2 898,80 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 935,61 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, stand der ATX Prime bei 2 877,67 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 12.02.2026, den Wert von 2 838,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der ATX Prime 2 210,83 Punkte auf.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,18 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit OMV (+ 1,25 Prozent auf 60,80 EUR), Österreichische Post (+ 0,64 Prozent auf 31,45 EUR), Flughafen Wien (+ 0,60 Prozent auf 50,20 EUR), STRABAG SE (+ 0,44 Prozent auf 92,20 EUR) und Telekom Austria (+ 0,30 Prozent auf 9,95 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Frequentis (-11,74 Prozent auf 72,90 EUR), Wolford (-6,71 Prozent auf 2,78 EUR), Wienerberger (-4,54 Prozent auf 23,96 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,11 Prozent auf 5,60 EUR) und AT S (AT&S) (-2,92 Prozent auf 99,80 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 14 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 38,394 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Die ZUMTOBEL-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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