Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Index-Performance im Fokus
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10.09.2026 17:58:51
Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels stärker
Am Donnerstag schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 3 371,77 Punkten ab. Zuvor ging der ATX Prime 0,026 Prozent leichter bei 3 367,70 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 368,58 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 354,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 384,98 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,047 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der ATX Prime auf 3 276,95 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 947,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 309,07 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 26,85 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 392,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 3,83 Prozent auf 73,20 EUR), STRABAG SE (+ 2,80 Prozent auf 102,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,74 Prozent auf 4,50 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,33 Prozent auf 4,40 EUR) und Semperit (+ 1,39 Prozent auf 18,25 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-6,90 Prozent auf 2,16 EUR), Frequentis (-4,64 Prozent auf 65,80 EUR), Wienerberger (-4,41 Prozent auf 18,00 EUR), Polytec (-2,17 Prozent auf 4,95 EUR) und ZUMTOBEL (-1,99 Prozent auf 3,94 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 742 184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 48,013 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,54 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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