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Index-Performance im Fokus 10.09.2026 17:58:51

Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels stärker

Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels stärker

Am vierten Tag der Woche hielten sich die Börsianer in Wien zurück.

Am Donnerstag schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 3 371,77 Punkten ab. Zuvor ging der ATX Prime 0,026 Prozent leichter bei 3 367,70 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 368,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 354,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 384,98 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,047 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der ATX Prime auf 3 276,95 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 947,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 309,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 26,85 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 392,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 3,83 Prozent auf 73,20 EUR), STRABAG SE (+ 2,80 Prozent auf 102,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,74 Prozent auf 4,50 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,33 Prozent auf 4,40 EUR) und Semperit (+ 1,39 Prozent auf 18,25 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-6,90 Prozent auf 2,16 EUR), Frequentis (-4,64 Prozent auf 65,80 EUR), Wienerberger (-4,41 Prozent auf 18,00 EUR), Polytec (-2,17 Prozent auf 4,95 EUR) und ZUMTOBEL (-1,99 Prozent auf 3,94 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 742 184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 48,013 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,54 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Erste Group Bank AG 122,10 0,08% Erste Group Bank AG
Frequentis 65,80 -4,64% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 4,50 2,74% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 4,40 2,33% Marinomed Biotech AG
OMV AG 70,80 -0,07% OMV AG
Polytec 4,95 -2,17% Polytec
Semperit AG Holding 18,25 1,39% Semperit AG Holding
STRABAG SE 102,80 2,80% STRABAG SE
Vienna Insurance 73,20 3,83% Vienna Insurance
Wienerberger AG 18,00 -4,41% Wienerberger AG
Wolford AG 2,16 -6,90% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,94 -1,99% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 371,77 0,09%

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Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
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