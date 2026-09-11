Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime im Fokus
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11.09.2026 09:28:34
Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart fester
Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,42 Prozent auf 3 385,78 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 3 372,43 Zählern und damit 0,020 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 371,77 Punkte).
Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3 392,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 372,43 Punkten erreichte.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0,463 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 3 288,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 996,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2 318,31 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 27,37 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 392,50 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 3,50 Prozent auf 106,40 EUR), PORR (+ 2,21 Prozent auf 37,00 EUR), Frequentis (+ 2,13 Prozent auf 67,20 EUR), Polytec (+ 1,82 Prozent auf 5,04 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,52 Prozent auf 4,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-2,22 Prozent auf 4,40 EUR), Lenzing (-1,54 Prozent auf 22,35 EUR), Semperit (-1,37 Prozent auf 18,00 EUR), Rosenbauer (-0,91 Prozent auf 65,20 EUR) und Verbund (-0,65 Prozent auf 60,90 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 43 384 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47,391 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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