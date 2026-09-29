Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime im Blick
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29.09.2026 09:28:52
Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen
Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,04 Prozent auf 3 434,53 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,008 Prozent tiefer bei 3 433,02 Punkten, nach 3 433,29 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 428,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 441,65 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 335,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der ATX Prime mit 3 125,77 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Stand von 2 320,91 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 29,21 Prozent. Bei 3 448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 4,39 Prozent auf 4,28 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,54 Prozent auf 205,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,97 Prozent auf 31,35 EUR), Vienna Insurance (+ 0,74 Prozent auf 67,90 EUR) und Palfinger (+ 0,50 Prozent auf 30,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-8,70 Prozent auf 2,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,16 Prozent auf 3,98 EUR), AMAG (-2,19 Prozent auf 26,80 EUR), Polytec (-1,79 Prozent auf 5,50 EUR) und STRABAG SE (-1,32 Prozent auf 104,80 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 16 599 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,818 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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