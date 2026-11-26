ATX Prime
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26.11.2026 09:28:50
Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels fester
Am Donnerstag klettert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 1,95 Prozent auf 3 018,90 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,013 Prozent schwächer bei 2 960,83 Punkten, nach 2 961,22 Punkten am Vortag.
Bei 3 021,89 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 960,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX Prime-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,877 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 081,43 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 3 323,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 484,71 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 13,57 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 448,52 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 7,29 Prozent auf 95,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 5,88 Prozent auf 27,90 EUR), FACC (+ 5,18 Prozent auf 14,22 EUR), Frequentis (+ 4,40 Prozent auf 66,50 EUR) und voestalpine (+ 3,87 Prozent auf 32,72 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), ZUMTOBEL (-3,53 Prozent auf 3,83 EUR), AMAG (-1,81 Prozent auf 32,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,57 Prozent auf 3,14 EUR) und CA Immobilien (-1,43 Prozent auf 20,70 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 53 759 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,380 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,18 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|33,00
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|AT & S (AT&S)
|97,30
|9,08%
|CA Immobilien
|21,40
|1,90%
|Erste Group Bank AG
|107,50
|2,97%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,30
|0,17%
|FACC AG
|14,82
|9,62%
|Frequentis
|66,30
|4,08%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,19
|0,00%
|OMV AG
|68,00
|2,03%
|Schoeller-Bleckmann
|29,00
|10,06%
|voestalpine AG
|33,20
|5,40%
|Wolford AG
|2,18
|0,00%
|ZUMTOBEL AG
|3,91
|-1,51%
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