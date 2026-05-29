Mayr-Melnhof Karton Aktie

Mayr-Melnhof Karton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

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Kursverlauf 29.05.2026 09:28:57

Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels im Aufwind

Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels im Aufwind

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX Prime auch am Freitag aufwärts.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,95 Prozent fester bei 3 016,00 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,044 Prozent fester bei 2 988,82 Punkten, nach 2 987,50 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 988,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 017,11 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 1,93 Prozent zu. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 29.04.2026, bei 2 881,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 840,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 220,56 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,46 Prozent aufwärts. 3 046,37 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,71 Prozent auf 146,80 EUR), PORR (+ 3,14 Prozent auf 39,45 EUR), STRABAG SE (+ 1,72 Prozent auf 94,60 EUR), Raiffeisen (+ 1,68 Prozent auf 48,28 EUR) und CPI Europe (+ 1,59 Prozent auf 15,38 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,50 EUR), Marinomed Biotech (-3,50 Prozent auf 9,65 EUR), Semperit (-0,66 Prozent auf 15,15 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,48 Prozent auf 82,80 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,44 Prozent auf 33,65 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,501 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,94 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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