Handel in Wien: ATX Prime zum Start im Minus

Der ATX Prime bewegt sich am dritten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Mittwoch geht es im ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,89 Prozent auf 3 148,92 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,017 Prozent auf 3 177,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 177,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 177,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 148,88 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 0,134 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, stand der ATX Prime bei 3 003,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 716,51 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 01.07.2025, mit 2 208,99 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,46 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Rosenbauer (+ 1,33 Prozent auf 60,80 EUR), CA Immobilien (+ 1,32 Prozent auf 23,10 EUR), UBM Development (+ 0,88 Prozent auf 17,20 EUR), CPI Europe (+ 0,78 Prozent auf 15,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,35 Prozent auf 28,90 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Marinomed Biotech (-8,04 Prozent auf 9,15 EUR), Warimpex (-6,63 Prozent auf 0,49 EUR), Wolford (-5,93 Prozent auf 2,22 EUR), AT S (AT&S) (-5,69 Prozent auf 199,00 EUR) und Semperit (-2,01 Prozent auf 14,65 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 156 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 44,628 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie hat mit 6,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,27 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at