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Index-Performance im Fokus 29.04.2026 09:29:11

Handel in Wien: ATX Prime zum Start in Grün

Handel in Wien: ATX Prime zum Start in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Wien am dritten Tag der Woche.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,95 Prozent fester bei 2 885,39 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent fester bei 2 858,30 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 858,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 855,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 889,22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,27 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 618,72 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 768,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 068,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,55 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Andritz (+ 6,74 Prozent auf 72,80 EUR), voestalpine (+ 3,25 Prozent auf 42,52 EUR), STRABAG SE (+ 2,33 Prozent auf 88,00 EUR), Wienerberger (+ 2,20 Prozent auf 25,12 EUR) und Telekom Austria (+ 2,00 Prozent auf 9,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 2,70 EUR), Marinomed Biotech (-2,19 Prozent auf 13,40 EUR), Palfinger (-2,04 Prozent auf 36,00 EUR), AMAG (-1,43 Prozent auf 27,60 EUR) und Österreichische Post (-1,06 Prozent auf 32,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Andritz-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 33 031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,957 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,04 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,58 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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