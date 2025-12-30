BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Kursentwicklung
|
30.12.2025 09:28:58
Handel in Wien: ATX Prime zum Start mit Zuschlägen
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,16 Prozent höher bei 2 611,64 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,011 Prozent stärker bei 2 607,73 Punkten, nach 2 607,45 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 611,73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 602,51 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 492,82 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 317,61 Punkte. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wurde der ATX Prime mit 1 826,03 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 43,03 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 611,73 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Palfinger (+ 1,06 Prozent auf 33,50 EUR), Vienna Insurance (+ 0,92 Prozent auf 66,10 EUR), BAWAG (+ 0,87 Prozent auf 127,50 EUR), STRABAG SE (+ 0,76 Prozent auf 79,50 EUR) und PORR (+ 0,63 Prozent auf 31,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-7,32 Prozent auf 3,04 EUR), Polytec (-2,40 Prozent auf 3,25 EUR), Lenzing (-1,72 Prozent auf 22,90 EUR), UBM Development (-1,50 Prozent auf 19,70 EUR) und Semperit (-1,44 Prozent auf 12,28 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 16 441 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 39,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,76 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten
|
09:28
|Handel in Wien: ATX Prime zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.12.25
|ATX aktuell: ATX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Zuversicht in Wien: ATX Prime klettert letztendlich (finanzen.at)
|
29.12.25
|Optimismus in Wien: ATX Prime notiert im Plus (finanzen.at)
|
29.12.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
29.12.25
|Börse Wien: ATX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
29.12.25
|Stabiler Handel in Wien: ATX bewegt sich zum Handelsstart seitwärts (finanzen.at)
Analysen zu BAWAGmehr Analysen
|24.11.25
|BAWAG overweight
|Morgan Stanley
|23.10.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|10.03.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|BAWAG overweight
|Morgan Stanley
|23.10.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|10.03.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|BAWAG overweight
|Morgan Stanley
|23.10.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|10.03.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.18
|BAWAG Kauf
|Erste Group Bank
|25.07.23
|BAWAG neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|BAWAG neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.23
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|18.04.23
|BAWAG Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.22
|BAWAG Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|BAWAG
|128,20
|1,42%
|Erste Group Bank AG
|102,50
|1,38%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,65
|-0,37%
|Lenzing AG
|23,10
|-0,86%
|Marinomed Biotech AG
|18,40
|-3,92%
|OMV AG
|47,34
|0,51%
|Palfinger AG
|33,30
|0,45%
|Polytec
|3,28
|-1,50%
|PORR AG
|31,75
|0,16%
|Semperit AG Holding
|12,36
|-0,80%
|STRABAG SE
|80,10
|1,52%
|UBM Development AG