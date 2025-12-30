BAWAG Aktie

Kursentwicklung 30.12.2025 09:28:58

Handel in Wien: ATX Prime zum Start mit Zuschlägen

Handel in Wien: ATX Prime zum Start mit Zuschlägen

Der ATX Prime behält sein positives Vorzeichen auch am Dienstag.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,16 Prozent höher bei 2 611,64 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,011 Prozent stärker bei 2 607,73 Punkten, nach 2 607,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 611,73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 602,51 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 492,82 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 317,61 Punkte. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wurde der ATX Prime mit 1 826,03 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 43,03 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 611,73 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Palfinger (+ 1,06 Prozent auf 33,50 EUR), Vienna Insurance (+ 0,92 Prozent auf 66,10 EUR), BAWAG (+ 0,87 Prozent auf 127,50 EUR), STRABAG SE (+ 0,76 Prozent auf 79,50 EUR) und PORR (+ 0,63 Prozent auf 31,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-7,32 Prozent auf 3,04 EUR), Polytec (-2,40 Prozent auf 3,25 EUR), Lenzing (-1,72 Prozent auf 22,90 EUR), UBM Development (-1,50 Prozent auf 19,70 EUR) und Semperit (-1,44 Prozent auf 12,28 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 16 441 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 39,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,76 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

