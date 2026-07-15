Handel in Wien: ATX sackt nachmittags ab

Der ATX bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Um 15:41 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,30 Prozent schwächer bei 6 485,84 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 180,437 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,010 Prozent leichter bei 6 504,75 Punkten, nach 6 505,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 458,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 514,93 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,123 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 420,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, notierte der ATX bei 5 882,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der ATX einen Wert von 4 459,23 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 21,19 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 3,29 Prozent auf 22,62 EUR), voestalpine (+ 2,34 Prozent auf 45,52 EUR), STRABAG SE (+ 2,16 Prozent auf 85,30 EUR), Palfinger (+ 1,90 Prozent auf 32,20 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,30 Prozent auf 186,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Vienna Insurance (-3,45 Prozent auf 64,40 EUR), Raiffeisen (-2,53 Prozent auf 55,80 EUR), UNIQA Insurance (-2,18 Prozent auf 17,06 EUR), Verbund (-2,10 Prozent auf 58,20 EUR) und BAWAG (-0,97 Prozent auf 172,70 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 149 090 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,133 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at