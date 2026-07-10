Handel in Wien: ATX schlussendlich im Aufwind

Zum Handelsschluss tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,43 Prozent stärker bei 6 484,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 177,933 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,026 Prozent auf 6 458,49 Punkte an der Kurstafel, nach 6 456,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 507,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 452,80 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 1,23 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 10.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 968,81 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 10.04.2026, bei 5 813,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 505,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 21,17 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 6,13 Prozent auf 43,30 EUR), OMV (+ 1,53 Prozent auf 59,90 EUR), Vienna Insurance (+ 0,91 Prozent auf 66,70 EUR), Wienerberger (+ 0,90 Prozent auf 22,40 EUR) und Raiffeisen (+ 0,83 Prozent auf 54,70 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen PORR (-10,39 Prozent auf 38,80 EUR), AT S (AT&S) (-2,61 Prozent auf 186,80 EUR), Palfinger (-1,56 Prozent auf 31,45 EUR), EVN (-1,20 Prozent auf 28,75 EUR) und Österreichische Post (-0,62 Prozent auf 31,90 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 435 649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43,890 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Die OMV-Aktie weist mit 7,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at