Handel in Wien: ATX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Zum Handelsende verbuchte der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 2,49 Prozent auf 5 544,90 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 156,134 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,036 Prozent auf 5 412,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 410,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 558,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 411,31 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, lag der ATX-Kurs bei 5 239,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, stand der ATX bei 4 625,93 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 3 794,27 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,61 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 558,46 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 7,05 Prozent auf 39,80 EUR), PORR (+ 6,24 Prozent auf 34,05 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,73 Prozent auf 40,60 EUR), STRABAG SE (+ 4,94 Prozent auf 82,80 EUR) und Lenzing (+ 4,25 Prozent auf 25,75 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Verbund (-0,41 Prozent auf 60,75 EUR), OMV (+ 0,33 Prozent auf 49,16 EUR), BAWAG (+ 0,59 Prozent auf 137,30 EUR), CA Immobilien (+ 0,99 Prozent auf 24,48 EUR) und EVN (+ 1,62 Prozent auf 28,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 647 195 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,273 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 6,05 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

