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28.09.2026 17:58:53
Handel in Wien: ATX schlussendlich stärker
Der ATX stieg im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,99 Prozent auf 7 012,13 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 196,480 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,021 Prozent auf 6 945,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6 943,67 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 7 043,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 944,89 Punkten lag.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der ATX auf 6 786,58 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der ATX 6 406,17 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der ATX-Kurs 4 654,25 Punkte.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 31,02 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7 043,27 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Verbund (+ 3,36 Prozent auf 64,65 EUR), Erste Group Bank (+ 2,68 Prozent auf 126,40 EUR), Wienerberger (+ 2,14 Prozent auf 17,67 EUR), BAWAG (+ 2,10 Prozent auf 184,60 EUR) und OMV (+ 2,03 Prozent auf 73,05 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-2,70 Prozent auf 198,00 EUR), UNIQA Insurance (-2,46 Prozent auf 18,24 EUR), Vienna Insurance (-2,03 Prozent auf 67,40 EUR), Raiffeisen (-1,78 Prozent auf 63,55 EUR) und Österreichische Post (-0,80 Prozent auf 31,05 EUR).
Die teuersten ATX-Unternehmen
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 571 982 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,818 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,52 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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