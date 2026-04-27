Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|ATX-Performance
|
27.04.2026 09:29:12
Handel in Wien: ATX steigt zum Start
Am Montag klettert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,30 Prozent auf 5 771,12 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 165,140 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,020 Prozent auf 5 754,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 753,83 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 779,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 754,99 Einheiten.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 270,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, notierte der ATX bei 5 619,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, einen Stand von 4 061,59 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,84 Prozent zu Buche. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 972,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 1,44 Prozent auf 42,24 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,08 Prozent auf 37,30 EUR), Österreichische Post (+ 1,05 Prozent auf 33,55 EUR), BAWAG (+ 0,83 Prozent auf 146,00 EUR) und Andritz (+ 0,73 Prozent auf 69,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-2,05 Prozent auf 95,50 EUR), Verbund (-0,92 Prozent auf 64,60 EUR), STRABAG SE (-0,69 Prozent auf 86,30 EUR), Raiffeisen (-0,50 Prozent auf 43,66 EUR) und Lenzing (-0,43 Prozent auf 23,30 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 560 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,743 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,60 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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