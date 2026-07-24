Handel in Wien: ATX steigt zum Start

Der ATX hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,70 Prozent stärker bei 6 504,15 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 182,698 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der ATX 0,045 Prozent schwächer bei 6 456,29 Punkten, nach 6 459,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 415,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 504,15 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 2,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6 462,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 753,83 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 4 565,99 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 21,53 Prozent zu Buche. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Andritz (+ 5,34 Prozent auf 78,90 EUR), voestalpine (+ 2,02 Prozent auf 44,46 EUR), CA Immobilien (+ 1,51 Prozent auf 23,55 EUR), DO (+ 1,50 Prozent auf 203,00 EUR) und STRABAG SE (+ 1,42 Prozent auf 85,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-1,54 Prozent auf 165,80 EUR), OMV (-1,54 Prozent auf 63,80 EUR), Lenzing (-0,79 Prozent auf 25,00 EUR), Verbund (-0,33 Prozent auf 59,60 EUR) und Wienerberger (-0,20 Prozent auf 20,34 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 38 293 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,094 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,66 zu Buche schlagen. Mit 6,96 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at