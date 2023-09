Handel in Wien: ATX verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Um 15:41 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,02 Prozent auf 3 162,26 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 110,692 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,028 Prozent schwächer bei 3 161,89 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 162,76 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 144,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 167,21 Einheiten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,665 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.08.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 138,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, wurde der ATX mit 3 091,65 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2022, erreichte der ATX einen Wert von 2 833,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 0,081 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,65 Prozent auf 55,30 EUR), Andritz (+ 1,10 Prozent auf 47,94 EUR), Raiffeisen (+ 0,69 Prozent auf 13,05 EUR), Erste Group Bank (+ 0,68 Prozent auf 32,64 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,40 Prozent auf 7,57 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Telekom Austria (-15,25 Prozent auf 6,50 EUR), Verbund (-1,98 Prozent auf 79,30 EUR), EVN (-0,61 Prozent auf 24,55 EUR), Wienerberger (-0,58 Prozent auf 23,88 EUR) und Lenzing (-0,52 Prozent auf 38,55 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die Telekom Austria-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 300 623 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 28,992 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,04 zu Buche schlagen. Mit 9,86 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

