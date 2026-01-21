Handel in Wien: ATX verbucht am Mittag Abschläge

Um 12:09 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,27 Prozent auf 5 356,21 Punkte an der ATX-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 158,459 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,069 Prozent auf 5 367,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 370,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 335,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 370,61 Punkten.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,89 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bewegte sich der ATX bei 5 234,55 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, bei 4 626,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, betrug der ATX-Kurs 3 800,67 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 0,083 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 477,42 Punkten. 5 314,88 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Wienerberger (+ 2,24 Prozent auf 27,38 EUR), voestalpine (+ 1,41 Prozent auf 38,72 EUR), EVN (+ 0,92 Prozent auf 27,55 EUR), OMV (+ 0,46 Prozent auf 48,52 EUR) und STRABAG SE (+ 0,25 Prozent auf 79,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen PORR (-3,09 Prozent auf 31,35 EUR), Vienna Insurance (-2,90 Prozent auf 63,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,71 Prozent auf 30,55 EUR), UNIQA Insurance (-2,33 Prozent auf 15,08 EUR) und CPI Europe (-1,61 Prozent auf 15,25 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 103 038 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 40,544 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,01 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at