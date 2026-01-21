ATX
|
5 510,04
|
99,88
|
1,85 %
|Index-Performance im Fokus
|
21.01.2026 12:27:27
Handel in Wien: ATX verbucht am Mittag Abschläge
Um 12:09 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,27 Prozent auf 5 356,21 Punkte an der ATX-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 158,459 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,069 Prozent auf 5 367,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 370,85 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 335,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 370,61 Punkten.
ATX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,89 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bewegte sich der ATX bei 5 234,55 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, bei 4 626,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, betrug der ATX-Kurs 3 800,67 Punkte.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 0,083 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 477,42 Punkten. 5 314,88 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Wienerberger (+ 2,24 Prozent auf 27,38 EUR), voestalpine (+ 1,41 Prozent auf 38,72 EUR), EVN (+ 0,92 Prozent auf 27,55 EUR), OMV (+ 0,46 Prozent auf 48,52 EUR) und STRABAG SE (+ 0,25 Prozent auf 79,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen PORR (-3,09 Prozent auf 31,35 EUR), Vienna Insurance (-2,90 Prozent auf 63,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,71 Prozent auf 30,55 EUR), UNIQA Insurance (-2,33 Prozent auf 15,08 EUR) und CPI Europe (-1,61 Prozent auf 15,25 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 103 038 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 40,544 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,01 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 510,56
|1,86%