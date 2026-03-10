ATX

5 452,49
144,10
2,71 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
ATX-Performance 10.03.2026 15:59:11

Handel in Wien: ATX verbucht am Nachmittag deutliche Zuschläge

Handel in Wien: ATX verbucht am Nachmittag deutliche Zuschläge

Der ATX verzeichnet heute massive Gewinne.

Um 15:40 Uhr springt der ATX im Wiener Börse-Handel um 3,02 Prozent auf 5 468,74 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 158,501 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,102 Prozent auf 5 313,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 308,39 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 301,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 468,74 Punkten lag.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 5 724,31 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.12.2025, den Stand von 5 129,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, wurde der ATX mit 4 199,98 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,19 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 202,63 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 10,81 Prozent auf 48,70 EUR), DO (+ 10,24 Prozent auf 189,40 EUR), Raiffeisen (+ 7,28 Prozent auf 39,50 EUR), voestalpine (+ 6,66 Prozent auf 41,66 EUR) und PORR (+ 4,13 Prozent auf 39,10 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Verbund (-2,30 Prozent auf 63,70 EUR), OMV (-0,69 Prozent auf 57,35 EUR), CPI Europe (-0,31 Prozent auf 15,93 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 28,20 EUR) und CA Immobilien (+ 1,43 Prozent auf 25,60 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 297 867 Aktien gehandelt. Mit 36,525 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 452,49 2,71%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:43 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: US-Börsen mit leichtem Plus -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen