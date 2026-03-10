ATX
Handel in Wien: ATX verbucht am Nachmittag deutliche Zuschläge
Um 15:40 Uhr springt der ATX im Wiener Börse-Handel um 3,02 Prozent auf 5 468,74 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 158,501 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,102 Prozent auf 5 313,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 308,39 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 301,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 468,74 Punkten lag.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 5 724,31 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.12.2025, den Stand von 5 129,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, wurde der ATX mit 4 199,98 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,19 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 202,63 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 10,81 Prozent auf 48,70 EUR), DO (+ 10,24 Prozent auf 189,40 EUR), Raiffeisen (+ 7,28 Prozent auf 39,50 EUR), voestalpine (+ 6,66 Prozent auf 41,66 EUR) und PORR (+ 4,13 Prozent auf 39,10 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Verbund (-2,30 Prozent auf 63,70 EUR), OMV (-0,69 Prozent auf 57,35 EUR), CPI Europe (-0,31 Prozent auf 15,93 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 28,20 EUR) und CA Immobilien (+ 1,43 Prozent auf 25,60 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 297 867 Aktien gehandelt. Mit 36,525 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
