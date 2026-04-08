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Index im Fokus 08.04.2026 17:58:35

Handel in Wien: ATX verbucht schlussendlich kräftige Zuschläge

Handel in Wien: ATX verbucht schlussendlich kräftige Zuschläge

Der ATX verzeichnete am dritten Tag der Woche erhebliche Zuwächse.

Am Mittwoch notierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 4,07 Prozent stärker bei 5 665,08 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 159,654 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,118 Prozent leichter bei 5 436,95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 443,35 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 436,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 676,67 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 3,82 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 403,65 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 08.01.2026, einen Wert von 5 412,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wurde der ATX mit 3 705,84 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell DO (+ 14,58 Prozent auf 191,80 EUR), voestalpine (+ 10,80 Prozent auf 42,48 EUR), AT S (AT&S) (+ 8,89 Prozent auf 63,70 EUR), Palfinger (+ 8,00 Prozent auf 36,45 EUR) und Wienerberger (+ 7,99 Prozent auf 24,88 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-4,40 Prozent auf 60,80 EUR), Verbund (-3,13 Prozent auf 65,00 EUR), EVN (-0,69 Prozent auf 28,85 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,69 Prozent auf 36,40 EUR) und Österreichische Post (+ 1,29 Prozent auf 35,45 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 648 756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 36,549 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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