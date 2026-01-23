Handel in Wien: ATX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste

Letztendlich notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,46 Prozent tiefer bei 5 519,17 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 157,102 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent höher bei 5 545,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 544,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 556,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 516,08 Zählern.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,09 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, stand der ATX noch bei 5 247,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, bewegte sich der ATX bei 4 670,13 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 23.01.2025, einen Stand von 3 834,56 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,13 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 558,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern registriert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell PORR (+ 2,79 Prozent auf 35,00 EUR), OMV (+ 1,91 Prozent auf 50,10 EUR), Verbund (+ 1,07 Prozent auf 61,40 EUR), CA Immobilien (+ 0,74 Prozent auf 24,66 EUR) und Andritz (+ 0,49 Prozent auf 71,80 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Schoeller-Bleckmann (-3,09 Prozent auf 31,40 EUR), DO (-2,67 Prozent auf 200,50 EUR), Vienna Insurance (-2,29 Prozent auf 64,10 EUR), Raiffeisen (-2,21 Prozent auf 38,92 EUR) und EVN (-2,12 Prozent auf 27,70 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 528 130 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,16 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at