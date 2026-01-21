Handel in Wien: ATX verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste

Das macht der ATX am dritten Tag der Woche.

Um 09:10 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,55 Prozent auf 5 341,21 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 158,459 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,069 Prozent auf 5 367,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 370,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 367,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 335,23 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 2,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 5 234,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, betrug der ATX-Kurs 4 626,24 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, bewegte sich der ATX bei 3 800,67 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,197 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5 477,42 Punkte. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 0,49 Prozent auf 204,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,41 Prozent auf 36,90 EUR), Wienerberger (+ 0,07 Prozent auf 26,80 EUR), OMV (+ 0,00 Prozent auf 48,30 EUR) und STRABAG SE (+ 0,00 Prozent auf 79,20 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Raiffeisen (-1,94 Prozent auf 36,30 EUR), Vienna Insurance (-1,68 Prozent auf 64,50 EUR), PORR (-1,24 Prozent auf 31,95 EUR), Lenzing (-1,02 Prozent auf 24,20 EUR) und Erste Group Bank (-0,87 Prozent auf 102,80 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41 922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,99 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at