ATX

5 805,29
-2,15
-0,04 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
ATX-Kursentwicklung 23.02.2026 09:29:58

Handel in Wien: ATX verliert zum Start

Handel in Wien: ATX verliert zum Start

Der ATX notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Am Montag tendiert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,33 Prozent tiefer bei 5 788,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 167,575 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,019 Prozent schwächer bei 5 806,34 Punkten in den Handel, nach 5 807,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 786,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 814,80 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, notierte der ATX bei 5 519,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 4 789,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, einen Stand von 4 048,87 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,16 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 837,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 314,88 Zähler.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,47 Prozent auf 53,80 EUR), Raiffeisen (+ 0,79 Prozent auf 43,16 EUR), BAWAG (+ 0,52 Prozent auf 136,00 EUR), voestalpine (+ 0,46 Prozent auf 48,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,28 Prozent auf 35,30 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil PORR (-1,48 Prozent auf 40,05 EUR), DO (-1,38 Prozent auf 214,50 EUR), Andritz (-1,22 Prozent auf 72,85 EUR), Erste Group Bank (-1,03 Prozent auf 105,50 EUR) und Wienerberger (-0,98 Prozent auf 30,28 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX-Unternehmen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 54 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 41,399 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,33 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 806,18 -0,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen