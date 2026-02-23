Handel in Wien: ATX verliert zum Start

Am Montag tendiert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,33 Prozent tiefer bei 5 788,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 167,575 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,019 Prozent schwächer bei 5 806,34 Punkten in den Handel, nach 5 807,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 786,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 814,80 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, notierte der ATX bei 5 519,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 4 789,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, einen Stand von 4 048,87 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,16 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 837,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 314,88 Zähler.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,47 Prozent auf 53,80 EUR), Raiffeisen (+ 0,79 Prozent auf 43,16 EUR), BAWAG (+ 0,52 Prozent auf 136,00 EUR), voestalpine (+ 0,46 Prozent auf 48,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,28 Prozent auf 35,30 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil PORR (-1,48 Prozent auf 40,05 EUR), DO (-1,38 Prozent auf 214,50 EUR), Andritz (-1,22 Prozent auf 72,85 EUR), Erste Group Bank (-1,03 Prozent auf 105,50 EUR) und Wienerberger (-0,98 Prozent auf 30,28 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX-Unternehmen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 54 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 41,399 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,33 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at