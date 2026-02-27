DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Index im Blick
|
27.02.2026 15:58:47
Handel in Wien: ATX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 1,11 Prozent leichter bei 5 699,42 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 166,690 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,029 Prozent höher bei 5 765,27 Punkten, nach 5 763,61 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 776,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 699,42 Punkten verzeichnete.
ATX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, notierte der ATX bei 5 619,76 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, bei 4 983,27 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 27.02.2025, einen Stand von 4 211,03 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,50 Prozent. Bei 5 856,94 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit EVN (+ 2,07 Prozent auf 29,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,92 Prozent auf 26,50 EUR), Verbund (+ 1,86 Prozent auf 60,10 EUR), Wienerberger (+ 0,94 Prozent auf 27,80 EUR) und Österreichische Post (+ 0,29 Prozent auf 34,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-2,99 Prozent auf 35,65 EUR), Raiffeisen (-2,99 Prozent auf 41,54 EUR), Erste Group Bank (-2,90 Prozent auf 100,60 EUR), Lenzing (-2,63 Prozent auf 24,05 EUR) und DO (-2,27 Prozent auf 215,00 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 214 916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,739 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus
Die CPI Europe-Aktie verzeichnet mit 6,31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lenzing AG
|
27.02.26
|Handel in Wien: ATX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.02.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel: ATX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
25.02.26
|Börse Wien in Grün: ATX zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
24.02.26
|Handel in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.02.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)