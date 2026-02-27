Handel in Wien: ATX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 1,11 Prozent leichter bei 5 699,42 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 166,690 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,029 Prozent höher bei 5 765,27 Punkten, nach 5 763,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 776,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 699,42 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, notierte der ATX bei 5 619,76 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, bei 4 983,27 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 27.02.2025, einen Stand von 4 211,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,50 Prozent. Bei 5 856,94 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit EVN (+ 2,07 Prozent auf 29,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,92 Prozent auf 26,50 EUR), Verbund (+ 1,86 Prozent auf 60,10 EUR), Wienerberger (+ 0,94 Prozent auf 27,80 EUR) und Österreichische Post (+ 0,29 Prozent auf 34,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-2,99 Prozent auf 35,65 EUR), Raiffeisen (-2,99 Prozent auf 41,54 EUR), Erste Group Bank (-2,90 Prozent auf 100,60 EUR), Lenzing (-2,63 Prozent auf 24,05 EUR) und DO (-2,27 Prozent auf 215,00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 214 916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,739 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Die CPI Europe-Aktie verzeichnet mit 6,31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at