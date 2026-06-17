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17.06.2026 17:58:54
Handel in Wien: ATX zeigt sich schlussendlich fester
Am Mittwoch bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,92 Prozent stärker bei 6 568,68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 178,217 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,053 Prozent auf 6 448,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6 445,04 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 6 570,23 Punkte, das Tagestief hingegen 6 441,02 Zähler.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 4,93 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 859,94 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 17.03.2026, einen Stand von 5 343,35 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, bei 4 373,37 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,74 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 570,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.
Heutige Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 14,85 Prozent auf 27,85 EUR), AT S (AT&S) (+ 9,18 Prozent auf 214,00 EUR), Raiffeisen (+ 4,21 Prozent auf 54,50 EUR), PORR (+ 3,89 Prozent auf 45,40 EUR) und BAWAG (+ 2,26 Prozent auf 171,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen voestalpine (-1,57 Prozent auf 46,40 EUR), STRABAG SE (-1,38 Prozent auf 92,60 EUR), Verbund (-0,70 Prozent auf 56,50 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,30 EUR) und DO (-0,46 Prozent auf 215,50 EUR) unter Druck.
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 627 824 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,268 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,74 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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