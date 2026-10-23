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ATX-Entwicklung 23.10.2026 17:58:46

Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

Wenig Veränderung war zum Handelsende in Wien zu beobachten.

Schlussendlich schloss der ATX nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 6 270,26 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 188,409 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,013 Prozent auf 6 263,13 Punkte an der Kurstafel, nach 6 263,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 323,28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 198,00 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 4,37 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 908,28 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Stand von 6 459,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 670,13 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,16 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit OMV (+ 3,03 Prozent auf 74,75 EUR), Verbund (+ 2,09 Prozent auf 68,50 EUR), Andritz (+ 1,04 Prozent auf 77,40 EUR), BAWAG (+ 0,97 Prozent auf 155,40 EUR) und Österreichische Post (+ 0,97 Prozent auf 31,25 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Raiffeisen (-3,32 Prozent auf 53,90 EUR), STRABAG SE (-2,33 Prozent auf 96,40 EUR), UNIQA Insurance (-2,00 Prozent auf 16,70 EUR), Vienna Insurance (-1,71 Prozent auf 68,80 EUR) und Lenzing (-1,70 Prozent auf 10,42 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 502 752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 43,351 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,21 erwartet. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Indizes in diesem Artikel

ATX 6 270,26 0,10%

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