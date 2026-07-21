Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende fester

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,79 Prozent fester bei 6 511,24 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 177,679 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,037 Prozent auf 6 399,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6 396,80 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 376,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 511,96 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Stand von 6 527,59 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 5 852,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, lag der ATX bei 4 509,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 21,67 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 11,97 Prozent auf 179,60 EUR), Erste Group Bank (+ 3,29 Prozent auf 116,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,90 Prozent auf 55,05 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,09 Prozent auf 31,75 EUR) und Andritz (+ 2,04 Prozent auf 74,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Wienerberger (-4,13 Prozent auf 21,38 EUR), Verbund (-1,51 Prozent auf 58,90 EUR), CA Immobilien (-0,63 Prozent auf 23,50 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,45 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 237 853 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,385 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,52 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at