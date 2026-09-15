Handel in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Mit dem ATX ging es am Abend abwärts.

Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,25 Prozent auf 6 746,53 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 194,379 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,028 Prozent stärker bei 6 765,09 Punkten in den Handel, nach 6 763,22 Punkten am Vortag.

Bei 6 769,53 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 687,09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, betrug der ATX-Kurs 6 733,16 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 420,63 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Wert von 4 645,88 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 26,06 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 914,35 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell voestalpine (+ 2,05 Prozent auf 44,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,19 Prozent auf 153,20 EUR), Verbund (+ 1,01 Prozent auf 60,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,89 Prozent auf 22,75 EUR) und OMV (+ 0,69 Prozent auf 72,45 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Vienna Insurance (-1,54 Prozent auf 70,40 EUR), Raiffeisen (-1,49 Prozent auf 62,70 EUR), Österreichische Post (-1,42 Prozent auf 31,15 EUR), Lenzing (-1,17 Prozent auf 21,05 EUR) und Erste Group Bank (-1,17 Prozent auf 118,50 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 433 564 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,391 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,84 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at