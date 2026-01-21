Handel in Wien: ATX zum Handelsende auf grünem Terrain

Am Mittwoch legte der ATX via Wiener Börse letztendlich um 0,73 Prozent auf 5 410,16 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 158,459 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,069 Prozent auf 5 367,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 370,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 335,23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 433,66 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,906 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der ATX einen Wert von 5 234,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 626,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 800,67 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,09 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 477,42 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 4,49 Prozent auf 38,40 EUR), Wienerberger (+ 4,33 Prozent auf 27,94 EUR), voestalpine (+ 3,09) Prozent auf 39,36 EUR), EVN (+ 2,01 Prozent auf 27,85 EUR) und OMV (+ 1,45 Prozent auf 49,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen DO (-2,36 Prozent auf 198,20 EUR), Vienna Insurance (-2,13 Prozent auf 64,20 EUR), UNIQA Insurance (-1,55 Prozent auf 15,20 EUR), PORR (-0,93 Prozent auf 32,05 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,80 Prozent auf 31,15 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 438 913 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 9,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at