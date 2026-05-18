AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Index im Blick
|
18.05.2026 17:59:22
Handel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Handelsende steigen
Der ATX Prime gewann im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss 0,27 Prozent auf 2 905,73 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,019 Prozent auf 2 897,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 898,02 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 2 918,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 876,05 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, mit 2 947,17 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 892,69 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 233,25 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,31 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,38 Prozent auf 104,80 EUR), Rosenbauer (+ 2,76 Prozent auf 59,60 EUR), EVN (+ 2,29 Prozent auf 29,00 EUR), Wolford (+ 2,22 Prozent auf 2,76 EUR) und Österreichische Post (+ 1,94 Prozent auf 31,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Warimpex (-3,92 Prozent auf 0,49 EUR), PORR (-3,73 Prozent auf 34,85 EUR), STRABAG SE (-3,20 Prozent auf 87,70 EUR), Addiko Bank (-2,91 Prozent auf 26,70 EUR) und Polytec (-2,64 Prozent auf 4,43 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 483 767 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 37,675 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rosenbauer
|
17:59
|Handel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
15:58
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:26