Handel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Handelsende steigen

Der ATX Prime gewann im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss 0,27 Prozent auf 2 905,73 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,019 Prozent auf 2 897,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 898,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 2 918,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 876,05 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, mit 2 947,17 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 892,69 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 233,25 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,31 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,38 Prozent auf 104,80 EUR), Rosenbauer (+ 2,76 Prozent auf 59,60 EUR), EVN (+ 2,29 Prozent auf 29,00 EUR), Wolford (+ 2,22 Prozent auf 2,76 EUR) und Österreichische Post (+ 1,94 Prozent auf 31,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Warimpex (-3,92 Prozent auf 0,49 EUR), PORR (-3,73 Prozent auf 34,85 EUR), STRABAG SE (-3,20 Prozent auf 87,70 EUR), Addiko Bank (-2,91 Prozent auf 26,70 EUR) und Polytec (-2,64 Prozent auf 4,43 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 483 767 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 37,675 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at