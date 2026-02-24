ATX

5 708,73
-108,84
-1,87 %
<
Index im Fokus 24.02.2026 15:59:09

Handel in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag

Anleger in Wien treten am Dienstagnachmittag den Rückzug an.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,45 Prozent leichter bei 5 733,14 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 167,575 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 5 817,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5 817,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 719,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 822,08 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, stand der ATX bei 5 519,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4 887,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, betrug der ATX-Kurs 4 081,59 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,13 Prozent. Bei 5 856,94 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 314,88 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 1,29 Prozent auf 54,90 EUR), EVN (+ 1,03 Prozent auf 29,40 EUR), Lenzing (+ 0,61 Prozent auf 24,90 EUR), Andritz (+ 0,28 Prozent auf 72,80 EUR) und Verbund (+ 0,25 Prozent auf 59,55 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Wienerberger (-7,86 Prozent auf 28,14 EUR), Erste Group Bank (-3,26 Prozent auf 103,70 EUR), Raiffeisen (-2,03 Prozent auf 41,50 EUR), BAWAG (-1,63 Prozent auf 133,00 EUR) und STRABAG SE (-0,96 Prozent auf 93,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 548 967 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 41,632 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
