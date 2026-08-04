Handel in Wien: Das macht der ATX mittags

Am Dienstag erhöht sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,60 Prozent auf 6 622,26 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 181,250 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 6 583,57 Punkte an der Kurstafel, nach 6 582,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 662,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 583,57 Punkten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 6 565,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 736,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der ATX bei 4 518,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 23,74 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 662,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,17 Prozent auf 143,00 EUR), PORR (+ 1,48 Prozent auf 37,80 EUR), Palfinger (+ 1,34 Prozent auf 30,35 EUR), Wienerberger (+ 1,28 Prozent auf 22,08 EUR) und OMV (+ 1,09 Prozent auf 64,70 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Lenzing (-0,81 Prozent auf 24,55 EUR), Andritz (-0,48 Prozent auf 83,50 EUR), DO (-0,24 Prozent auf 205,00 EUR), Österreichische Post (-0,15 Prozent auf 32,75 EUR) und STRABAG SE (+ 0,00 Prozent auf 84,70 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 73 706 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 43,817 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at