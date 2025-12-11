Handel in Wien: So bewegt sich der ATX nachmittags

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,21 Prozent höher bei 5 140,82 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 150,802 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent schwächer bei 5 129,58 Punkten in den Handel, nach 5 129,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 5 100,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 144,15 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,17 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 858,93 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Wert von 4 645,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3 626,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 40,58 Prozent. Bei 5 144,15 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 481,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 2,07 Prozent auf 37,44 EUR), Wienerberger (+ 1,89 Prozent auf 29,14 EUR), DO (+ 1,05 Prozent auf 192,80 EUR), Vienna Insurance (+ 0,72 Prozent auf 56,30 EUR) und Österreichische Post (+ 0,65 Prozent auf 30,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen UNIQA Insurance (-2,64 Prozent auf 14,76 EUR), CA Immobilien (-1,31 Prozent auf 22,58 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,07 Prozent auf 27,75 EUR), OMV (-1,01 Prozent auf 47,24 EUR) und PORR (-0,65 Prozent auf 30,70 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 157 436 Aktien gehandelt. Mit 38,039 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die CPI Europe-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

