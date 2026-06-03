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ATX Prime-Entwicklung 03.06.2026 12:27:05

Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell

Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Mittag.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,26 Prozent schwächer bei 3 026,57 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 3 034,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 034,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 016,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 037,10 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,404 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 865,52 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 03.03.2026, einen Stand von 2 701,58 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 218,66 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 13,86 Prozent zu Buche. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 047,50 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 2,80 Prozent auf 11,00 EUR), Verbund (+ 1,71 Prozent auf 59,45 EUR), Warimpex (+ 1,63 Prozent auf 0,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,46 Prozent auf 152,40 EUR) und AMAG (+ 1,44 Prozent auf 28,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-5,59 Prozent auf 2,70 EUR), Frequentis (-2,64 Prozent auf 77,50 EUR), FACC (-2,21 Prozent auf 16,80 EUR), BAWAG (-1,65 Prozent auf 149,00 EUR) und ZUMTOBEL (-1,63 Prozent auf 3,63 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 102 920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,540 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Die ZUMTOBEL-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,16 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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