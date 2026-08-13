Frequentis Aktie
WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
|ATX Prime-Kursentwicklung
|
13.08.2026 12:27:44
Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell
Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,26 Prozent fester bei 3 313,11 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3 304,53 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 304,63 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 318,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 304,53 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 179,31 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 909,21 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Wert von 2 361,64 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 24,64 Prozent. Bei 3 337,77 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 38,89 Prozent auf 2,50 EUR), Semperit (+ 2,33 Prozent auf 15,40 EUR), Andritz (+ 1,47 Prozent auf 82,60 EUR), DO (+ 1,20 Prozent auf 210,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,07 Prozent auf 123,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-3,15 Prozent auf 160,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,30 Prozent auf 4,67 EUR), Frequentis (-1,56 Prozent auf 75,60 EUR), Polytec (-1,05 Prozent auf 4,72 EUR) und Lenzing (-0,85 Prozent auf 23,40 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 93 910 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46,731 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX Prime-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Frequentis
|
12:26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime verliert mittags (finanzen.at)
|
13.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.08.26
|Kaum Veränderungen: ATX Prime bewegt sich am Donnerstagnachmittag seitwärts (finanzen.at)
|
13.08.26
|Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Frequentis
|12.08.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|27.03.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|27.03.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|80,60
|-1,10%
|AT & S (AT&S)
|173,00
|3,10%
|DO & CO
|209,50
|0,72%
|Erste Group Bank AG
|122,80
|0,16%
|Frequentis
|72,80
|-2,67%
|Kapsch TrafficCom AG
|4,66
|0,00%
|Lenzing AG
|23,10
|0,00%
|OMV AG
|65,45
|0,08%
|Polytec
|4,85
|2,32%
|Semperit AG Holding
|15,75
|1,61%
|Wienerberger AG
|20,72
|1,07%
|Wolford AG
|2,30
|0,00%
|ZUMTOBEL AG
|4,03
|-1,47%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 313,62
|-0,01%