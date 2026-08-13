Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,26 Prozent fester bei 3 313,11 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3 304,53 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 304,63 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 318,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 304,53 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 179,31 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 909,21 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Wert von 2 361,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 24,64 Prozent. Bei 3 337,77 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 38,89 Prozent auf 2,50 EUR), Semperit (+ 2,33 Prozent auf 15,40 EUR), Andritz (+ 1,47 Prozent auf 82,60 EUR), DO (+ 1,20 Prozent auf 210,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,07 Prozent auf 123,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-3,15 Prozent auf 160,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,30 Prozent auf 4,67 EUR), Frequentis (-1,56 Prozent auf 75,60 EUR), Polytec (-1,05 Prozent auf 4,72 EUR) und Lenzing (-0,85 Prozent auf 23,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 93 910 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46,731 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at