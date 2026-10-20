BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|ATX-Kursverlauf
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20.10.2026 15:58:28
Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags
Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr 1,38 Prozent auf 6 416,56 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 187,261 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 6 506,39 Punkte an der Kurstafel, nach 6 506,54 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6 506,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 385,70 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 6 798,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 396,80 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Stand von 4 612,70 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 19,90 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Vienna Insurance (+ 1,48 Prozent auf 68,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,43 Prozent auf 21,25 EUR), Lenzing (+ 0,57 Prozent auf 10,58 EUR), Verbund (+ 0,45 Prozent auf 66,40 EUR) und EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,15 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-6,15 Prozent auf 161,80 EUR), STRABAG SE (-2,36 Prozent auf 99,40 EUR), BAWAG (-2,26 Prozent auf 159,90 EUR), Raiffeisen (-1,86 Prozent auf 55,35 EUR) und Palfinger (-1,85 Prozent auf 26,60 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 109 533 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,768 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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