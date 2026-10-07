OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|ATX Prime-Performance im Fokus
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07.10.2026 15:58:43
Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell
Am Mittwoch geht es im ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 3,03 Prozent auf 3 228,75 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,020 Prozent auf 3 328,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 329,63 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 330,31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 227,98 Zählern.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 2,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der ATX Prime bei 3 390,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 191,43 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 07.10.2025, mit 2 350,94 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,47 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 3,39 Prozent auf 6,10 EUR), Warimpex (+ 3,32 Prozent auf 0,50 EUR), OMV (+ 2,25 Prozent auf 72,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,22 Prozent auf 4,14 EUR) und Wolford (+ 0,89 Prozent auf 2,26 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Andritz (-5,44 Prozent auf 79,90 EUR), Erste Group Bank (-5,42 Prozent auf 110,00 EUR), BAWAG (-5,03 Prozent auf 168,10 EUR), AT S (AT&S) (-4,65 Prozent auf 215,50 EUR) und Raiffeisen (-4,58 Prozent auf 57,35 EUR) unter Druck.
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 337 488 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 44,633 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Die OMV-Aktie hat mit 7,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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