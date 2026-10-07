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ATX Prime-Performance im Fokus 07.10.2026 15:58:43

Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell

Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell

Anleger in Wien bekommen derzeit kalte Füße.

Am Mittwoch geht es im ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 3,03 Prozent auf 3 228,75 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,020 Prozent auf 3 328,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 329,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 330,31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 227,98 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 2,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der ATX Prime bei 3 390,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 191,43 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 07.10.2025, mit 2 350,94 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,47 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 3,39 Prozent auf 6,10 EUR), Warimpex (+ 3,32 Prozent auf 0,50 EUR), OMV (+ 2,25 Prozent auf 72,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,22 Prozent auf 4,14 EUR) und Wolford (+ 0,89 Prozent auf 2,26 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Andritz (-5,44 Prozent auf 79,90 EUR), Erste Group Bank (-5,42 Prozent auf 110,00 EUR), BAWAG (-5,03 Prozent auf 168,10 EUR), AT S (AT&S) (-4,65 Prozent auf 215,50 EUR) und Raiffeisen (-4,58 Prozent auf 57,35 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 337 488 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 44,633 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie hat mit 7,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Andritz AG 80,30 -0,74% Andritz AG
AT & S (AT&S) 220,50 0,46% AT & S (AT&S)
BAWAG 167,30 -1,76% BAWAG
Erste Group Bank AG 109,00 -1,45% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,80 0,88% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Kapsch TrafficCom AG 4,17 -1,18% Kapsch TrafficCom AG
OMV AG 73,20 0,41% OMV AG
Polytec 6,00 -0,33% Polytec
Raiffeisen 56,20 -2,68% Raiffeisen
Warimpex 0,46 -7,63% Warimpex
Wienerberger AG 15,15 -2,26% Wienerberger AG
Wolford AG 2,20 -2,65% Wolford AG

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ATX Prime 3 214,16 -0,94%

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