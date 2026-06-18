CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
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18.06.2026 12:27:08
Handel in Wien: So performt der ATX aktuell
Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,51 Prozent schwächer bei 6 535,24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 179,255 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent fester bei 6 568,90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 568,68 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 499,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 571,92 Punkten lag.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 4,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, notierte der ATX bei 5 874,59 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 18.03.2026, einen Wert von 5 425,40 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, wurde der ATX mit 4 356,26 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 571,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 3,97 Prozent auf 222,50 EUR), Lenzing (+ 3,41 Prozent auf 28,80 EUR), Raiffeisen (+ 0,55 Prozent auf 54,80 EUR), Wienerberger (-0,08 Prozent auf 23,70 EUR) und PORR (-0,22 Prozent auf 45,30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen UNIQA Insurance (-4,92 Prozent auf 17,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,99 Prozent auf 32,50 EUR), voestalpine (-2,07 Prozent auf 45,44 EUR), CA Immobilien (-1,51 Prozent auf 22,90 EUR) und Österreichische Post (-1,41 Prozent auf 31,40 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 107 542 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 44,084 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus
Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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